Froome vor viertem Tour-de-France-Sieg

Der 32-jährige Brite wurde Etappendritter - © APA (AFP)

Titelverteidiger Christopher Froome hat seinen vierten Tour-de-France-Sieg quasi in trockene Tücher gebracht. Der 32-jährige Brite aus dem Sky-Team baute seinen Vorsprung am Samstag im Einzelzeitfahren in Marseille (22,5 km) als Etappendritter noch deutlich aus. Neuer Zweiter im Gesamtklassement ist vor dem Schlusstag der Kolumbianer Rigoberto Uran.