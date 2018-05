Am Dach des Giro war Christopher Froome unschlagbar

Mit einem unwiderstehlichen Solo ist Christopher Froome auf der 19. Etappe des Giro d'Italia nach Bardonecchia ins Rosa Trikot des Gesamtführenden geschlüpft. Der Brite gewann am Freitag mit drei Minuten Vorsprung auf die erste Verfolgergruppe. Seine Flucht begann er wenige Kilometer vor dem höchsten Punkt des Giro, dem Colle delle Finestre. Der Österreicher Patrick Konrad wurde Neunter.

In der Gesamtwertung verbesserte sich der Niederösterreicher auf den achten Rang. Georg Preidler belegte den 21. Platz, Felix Großschartner wurde 52. Der Brite Simon Yates, der bisher die “Maglia Rosa” getragen hatte, verlor auf Froome 38:51 Minuten und fiel in der Gesamtwertung auf den 18. Platz zurück.

Froome, der in der Gesamtwertung als Vierter 2:54 Minuten hinter Dumoulin gestartet war, attackierte sieben Kilometer vor der Passhöhe des Colle delle Finestre und erreicht den höchsten Punkt des Giro rund eine Minute vor den von Dumoulin angeführten Verfolgern. Yates, der einen schwarzen Tag erwischt hatte, war auf diesem Anstieg schon entscheidend zurückgefallen.

Vorjahressieger Dumoulin, der hinter Yates nur 28 Sekunden Rückstand hatte, war damit virtueller Leader. Den vorletzten Anstieg des Tages nach Sestriere nahm Froome nach rasanter Abfahrt mit fast zwei Minuten Vorsprung in Angriff. Der Franzose Thibaut Pinot hatte als einziger der Topfahrer mit Sebastien Reichenbach noch einen Helfer bei sich.

Etwa 25 km vor dem Ziel schlüpfte Froome virtuell in das Rosa Trikot – und gab dieses nicht mehr her. Pinot wurde hinter Richard Carapaz aus Ecuador Dritter und belegt diesen Platz auch in der Gesamtwertung. Dumoulin rollte mit 3:23 Minuten Rückstand als Fünfter über den Zielstrich. Konrad fehlten als Neuntem 8:23 Minuten.