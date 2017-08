Froome trotz zwei Stürzen weiter Vuelta-Spitzenreiter

Froome hatte mit Problemen zu kämpfen - © APA (AFP)

Chris Froome liegt auch nach der zwölften Etappe der Spanien-Radrundfahrt voran. Der 32-jährige Brite kam aber am Donnerstag gleich zweimal zu Sturz und büßte 20 Sekunden seines Vorsprungs auf Vincenzo Nibali ein. Der Italiener liegt nun 59 Sekunden hinter Froome auf dem zweiten Gesamtrang. Der Tagessieg ging an den Polen Tomasz Marczynski, der als Solist nach 160,1 km in Antequera eintraf.