Froome gelang Double Tour/Vuelta, Schlussetappe an Trentin

Der Brite ist der aktuell beste Rundfahrer - © APA (AFP)

Nach vier Triumphen bei der Tour de France hat Chris Froome am Sonntag erstmals die Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Der Brite erreichte am Sonntag als Gesamtsieger das Ziel der Vuelta in Madrid. Damit trat der 32-Jährige in große Fußstapfen. Das Double in Frankreich und Spanien im gleichen Jahr war bisher nur den beiden Franzosen Jacques Anquetil (1963) und Bernard Hinault (1978) gelungen.