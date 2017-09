Froome bestätigte WM-Start im Team- und Einzelzeitfahren

Der 32-Jährige, der nach seinem vierten Erfolg bei der Tour de France am vergangenen Wochenende mit dem Triumph bei der Vuelta das Double geschafft hat, geht zum Auftakt der Titelkämpfe am kommenden Sonntag mit seiner Sky-Mannschaft über 42,5 Kilometer an den Start.

Drei Tage später startet er auch im Einzelzeitfahren, bei dem der Deutsche Tony Martin seinen Titel verteidigt und zum fünften Mal Weltmeister werden will. Die Distanz beträgt lediglich 31 Kilometer, gespickt mit einem über neun Prozent steilen Anstieg. Froome gilt neben dem Niederländer Tom Dumoulin als Topfavorit. Titelverteidiger im Teamzeitfahren ist Quick-Step.

