Froome baute Vuelta-Gesamtführung bei Lopez-Sieg aus

Lopez sigete auf der 15. Etappe - © APA (AFP)

Christopher Froome hat seine Gesamtführung bei der Spanien-Radrundfahrt auch in den anspruchsvollen Bergetappen in der Sierra Nevada am Wochenende erfolgreich verteidigt. Der Brite hat nach seinem fünften Platz am Sonntag auf der 15. Etappe nunmehr 1:01 Minuten Vorsprung auf den Italiener Vincenzo Nibali. Ilnur Sakarin aus Russland schob sich auf den dritten Zwischenrang vor (+2:08).