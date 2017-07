Frontalzusammenstoß mit 83-jährigem Geisterfahrer in OÖ

Der Pensionist steuerte entgegen der Richtungsfahrbahn Passau durch den Tunnel und an dessen Ende – bzw. für die ordnungsgemäß fahrenden Lenker am Tunneleingang – kollidierte er mit dem Fahrzeug der 60-Jährigen aus Vorchdorf (Bezirk Gmunden), das 200 Meter weit in die Röhre geschleudert wurde. Der Wagen des Geisterfahrers kam bereits nach wenigen Metern zum Stillstand.

Die 60-Jährige wurde ins Klinikum Wels gebracht. Nach ersten Informationen der Polizei erlitt sie nur leichte Verletzungen. Der 83-Jährige wurde nicht verletzt, vorsichtshalber aber auch ins Spital gebracht. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

(APA)