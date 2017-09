Front-National-Vize Philippot verlässt die Partei

Philippot war einer Forderung von Marine Le Pen nicht nachgekommen - © APA (AFP)

Der stellvertretende Chef von Frankreichs rechtspopulistischer Front National (FN), Florian Philippot, verlässt die Partei. Das kündigte Philippot am Donnerstag im Sender France 2 an. Vorausgegangen war ein Führungsstreit innerhalb der Partei. Parteichefin Marine Le Pen hatte ihren Stellvertreter am Vortag seine bisherige Zuständigkeit für Strategie und Kommunikation entzogen.