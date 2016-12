Front National soll Mio.-Kredit in Russland beantragt haben

Le Pen äußerte sich zuletzt sehr positiv über Russland - © APA (AFP)

Die französische Rechtspartei Front National (FN) soll sich bei der Suche nach Finanzierungsquellen für den Präsidentschaftswahlkampf 2017 erneut an Russland gewandt haben. Bereits im Februar habe FN-Chefin Marine Le Pen einen Kredit in Höhe von 30 Millionen Dollar (28,95 Mio. Euro) in Moskau beantragt, berichtete am Mittwoch die französische Wochenzeitung “Le Canard enchaîné”.