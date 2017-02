Fröhlicher Seniorenball in Schoppernau

(Seniorenbund Schoppernau) Herzlich Dank an Gide Bischofberger unseren Bezirksobmann für sein Kommen. Auch Ehrenobmann Dr. Gottfried Feuerstein war unter den Ballbesuchern zu finden.

Die „Bergspatzen“ sorgten mit ihren schwungvollen Melodien für einen vollen Tanzboden. Die Stimmung im Saal war grandios. Auch an der Bar war immer was los. Meusburger Catering sorgte wieder für unser leibliches Wohl. Wir danken allen fürs Kommen und hoffen, ihr habt schöne Erinnerungen mitgenommen. Nächstes Jahr freuen wir uns wieder auf Euch.