Frödischsaalgastronomie sucht neuen Pächter

Möglichkeit ab Herbst 2018.

Zwischenwasser. Das Gasthaus beim Frödisch beim gleichnamigen Veranstaltungssaal, mitten im Ortsteil Muntlix, hat sich unter dem Namen „Metzgerwirt“ in den vergangenen Jahren einen guten Namen in der Region Vorderland und darüber hinaus gemacht. Eine moderne Einrichtung, ein gemütlicher Gastgarten und eine gute Küche – die zahlreichen Stammgäste schätzen das Lokal. Bei der aktuellen Pächterin war nun aber der Wunsch nach einer Veränderung, wodurch die gemeindeeigene Wirtschaft ab Herbst 2018 neu verpachtet wird. Interessierte Personen können sich an die Gemeinde Zwischenwasser wenden, genauere Informationen gibt es unter www.zwischenwasser.at CEG