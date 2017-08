FRK Dance School goes Glasgow

Dornbirn. „The Various 8“ – 8 junge Tänzerinnen aus Dornbirn und ein Ziel. Sie werden in Kürze Österreich bei den UDO Hip Hop-Weltmeisterschaften 2017 in Glasgow vertreten. Das Nachwuchsteam aus der FRK Dance School & Academy, unter der Leitung von Trainerin Ramona Peter, hat großes Potential und die Chancen für die dynamische junge „Urban Crew“ stehen gut.

Allerdings sind die Unkosten für die Reise enorm hoch und deshalb hoffen die Various-Mädels auf Unterstützung. „Die Zeit drängt und nach vielen Hürden hat sich unser Team, aus der FRK Dance School, dazu entschieden Österreich und die Region Dornbirn in Schottland zu

vertreten. Mit Hilfe von Crowdfunding und über mit.einander.at/glasgow versuchen die Tänzerinnen nun die Teilnahme zu finanzieren. Knapp 7000 Euro werden für die Reise nach Schottland benötigt, es fehlen aktuell noch 2000 Euro. Bis 24. August 2017 gibt es noch die Möglichkeit zum Spenden.

Gemeinsam sind wir stark

Wofür steht das Projekt? Es beginnt mit Spaß, wird gestärkt durch ein inspirierendes Umfeld, entwickelt sich zu etwas Individuellem und ist am Ende ein wichtiger Teil im Leben eines Menschen. „Tanz ist die Visualisierung von Musik und das Schaffen in einer Gemeinschaft. Tanz begeistert, stärkt das Selbstbewusstsein und lässt Visionen entstehen“, erklärt FRK-Präsidentin Ingeborg Peter. „In einer Zeit in der mediale Einflüsse uns mehr und mehr von uns selbst entfernen, ist es beachtenswert, dass junge Menschen in einer Gemeinschaft ganz bewusst kommunizieren, kreativ denken und handeln, Gefühle zeigen und zu Gefühlen stehen, sich austauschen und trotzdem individuell wachsen. Wird das zusätzlich durch Leistungen belegt und entsteht dadurch bei diesen Menschen Lust und Motivation auf mehr, ist schnell klar, dass Unterstützung und Förderung hier gute Investitionen in die Zukunft sind“, so Peter weiter.

All das hat sich in den letzten Wochen und Monaten auch in der Gruppe „The Various 8“ stark ausgeprägt. Das Ergebnis – Siege bei vielen nationalen Wettbewerben und nun sogar die Qualifikation für die UDO WM in Glasgow.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung?

Die Tänzerinnen und Trainer werden damit bei der Finanzierung ihrer Reise nach Glasgow unterstützt. Dies beinhaltet Flug, Transport, Unterkunft und Startgebühren. Der finanzierte Betrag wird zu gleichen Teilen vergeben. Die FRK Dance School & Academy Dornbirn und Feldkirch, die hinter dem Projekt steht, zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Tanzsportinstitutionen im Bereich des urbanen Tanzes in Österreich. Neben der Vermittlung von Tanzsport und Wissen über die Hip Hop-Kultur in ihrer ursprünglichen Form, macht sich die FRK für die Nachwuchs- und Jugendförderung stark. Dabei stehen für rund 350 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 4 bis 40 Jahren vor allem Spaß, Lebensfreude, Persönlichkeitsentwicklung, Gemeinschaft und gegenseitiger Respekt im Vordergrund.

Infos:

Der Link https://mit.einander.at/glasgow bringt Euch auf die Projektseite – Jeder Euro bringt die Various 8 Mädels näher zur WM.

Kontakt FRK Dance School Academy: +43 (0) 664 508 9899