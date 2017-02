FRK Dance School & Academy feiert großen Erfolg

Dornbirn/Fürth. „Yeahhhhhhh, Boooommmmmm, wir sind sooo stolz! Das viele Training und der Aufwand haben sich ausgezahlt“, freuten sich die FRK Teilnehmer am Ende der UDO – der Süddeutschen Hip-Hop Meisterschaft in Fürth. Zweimal Platz 1 und einmal Platz 3, so das erfolgreiche Resümee der Crew aus Dornbirn.

„Gratulation an alle unsere Teilnehmer, auch die beiden Crews Le Fu und Soulkitchen. Sie haben tolle Shows getanzt“, so die stolze Präsidentin Ingeborg Peter von der FRK Dance School Dornbirn. Ein großes Lob ging auch an die Trainer und Trainerinnen Ramona Peter, Nadja Medik und Funky Mike, die wieder ausgezeichnete Arbeit mit den Crews geleistet haben. Nach so viel tollen Erfolgserlebnissen blicken die „FRK´ler“ nun mit Vorfreude auf die kommenden Meisterschaften.

UDO – United Dance Organisation

„Für alle Tänzer, die Hip Hop Streetdance leben und lieben, bieten wir die Möglichkeit sich regelmäßig bei nationalen Wettkämpfen für die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft der United Dance Organisation – UDO zu qualifizieren“, erklärt Ingeborg Peter. Mit qualifizierten „Judges“ und den besten DJ’s ist die UDO Germany eine tolle Plattfom, die die Hip Hop-Tanzszene in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf ein hohes Niveau bringt. UDO mit Hauptsitz in England, organisiert bereits seit über 12 Jahren professionelle Tanzevents in der Hip Hop Szene und vereinigt derzeit 30 Länder weltweit. Umso beachtlicher, dass auch „Dornbirn“ dabei eine große Rolle spielt!

Ergebnisse für die FRK Dance School Dornbirn bei der UDO-Meisterschaft in Fürth:

1. Platz “The Various 8” (Team unter 18)

1. Platz „Tribe Vibe” (Team über 18)

3. Platz „Funkadella” (Team über 18)

Kontakt:

www.frk-danceschool.com

e-mail: frk-danceschool@vol.at

Tel.-Nr.: Ingeborg Peter 0664 508 98 99