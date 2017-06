Frivol mit viel Niveau

Dabei stand die Unterhaltung und Show im Vordergrund, denn wenn die drei blonden Sexbomben loslegen, fliegen die Kostümteile in alle Richtungen.

Niveauvoll

Doch nie in ordinärer Weise, sondern in hohem tänzerischem Niveau und mit maßgeschneiderten aufwändigen Kostümen, Makeups und Frisuren. Ob als aufregende Army-Girls, hingebungsvolle Hausfrauen, kecke Cancan-Tänzerinnen, traumhafte Tempeltänzerinnen oder schillernde Showgirls, die bayrischen Bombshells rissen ihr Publikum vom ersten Augenblick an mit. Dabei nahmen sie die zahlreichen Zuschauer mit auf eine Zeitreise in glamouröse Dekaden mit einer Melange aus Tanz, Striptease, Gesang und Comedy. Moderiert wurde die sehenswerte Revue von der amüsanten Conferenciere Philomena von Brühl, die es schaffte mit viel Wortwitz gekonnte Überleitungen zu schaffen und immer wieder den Spagat zwischen Comedy und Show mühelos vollzog.

Witzig

Sowohl im Ensemble wie auch in zahlreichen Einzeldarbietungen konnte man die langbeinigen Schönheiten bewundern, die mit vielen unterschiedlichen Richtungen spielten. So gab es neben dem Tanz mit dem Teufel auch eine Steptanz-Einlage sowie einen schmissigen Charlston-Auftritt. Unterstützt wurde das Trio, von Entertainer und Sänger Sandro Luzzu, der mit swingenden jazzigen Songs für glänzende beschwingte Stimmung sorgte. Am Ende gab es jedenfalls viel Applaus für die Blonde Bombshells bei ihrer Österreich Premiere.