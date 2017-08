Fristlose Entlassung wegen Hasspostings nach Swap-Prozess

Ein Sprecher des Automobilhandelsunternehmen bestätigte am Freitag gegenüber der APA einen dementsprechenden Bericht des ORF Salzburg. Laut Betriebsratsobmann Bernhard Auinger, SPÖ-Kandidat für die Bürgermeister-Direktwahl im November, habe sich der Beitrag des Mannes speziell auf Heinz Schaden bezogen. “Die Personalabteilung hat sofort reagiert”, sagte Auinger. Was Hasspostings betreffe, so gelte in dem Unternehmen eine Null-Toleranzgrenze. Die Mitarbeiter würden für den Umgang mit Facebook auch geschult.

Salzburgs Bürgermeister war am vergangenen Freitag wegen Beihilfe zur Untreue zu einer Strafe von drei Jahren, davon ein Jahr unbedingt, nicht rechtskräftig verurteilt worden. Laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurden am 11. September 2007 sechs negativ bewertete Zinstausch-Geschäfte von der Stadt an das Land Salzburg ohne entgeltliche Gegenleistung übertragen. Der Schöffensenat ging von einem Schaden von zumindest drei Millionen Euro aus. Teilbedingte Freiheitsstrafen erhielten auch Ex-LHStv. Othmar Raus (SPÖ), Ex-Landes-Finanzabteilungsleiter Eduard Paulus und der jetzige Finanzdirektor der Stadt. Drei weitere Mitarbeiter von Stadt und Land, darunter Ex-Budgetreferatsleiterin Monika Rathgeber, bekamen ein Jahr bedingt.

(APA)