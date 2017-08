Frist für verbindliche Alitalia-Angebote bis 2. Oktober

Zwei Varianten werden angedacht - © APA (AFP)

Das Prozedere für den Verkauf der krisengeschüttelten Alitalia tritt in die entscheidende Phase. Die italienische Airline veröffentlichte am Dienstag auf ihrer Webseite und in mehreren Tageszeitungen die Aufforderung, bis zum 2. Oktober verbindliche Angebote für die Fluggesellschaft einzureichen.