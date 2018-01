Frist für Bewerbungen für Häupl-Nachfolge läuft Freitag ab

Wer sich um den Job des neuen Wiener SPÖ-Vorsitzenden bewerben möchte, hat noch einen Tag Zeit: Am Freitag läuft die Frist ab. Dass sich nach den beiden bereits bekannten Kandidaten noch ein dritter - oder gar mehrere - melden wird bzw. werden, gilt als eher unwahrscheinlich. Genau wird man es am Montag wissen, erst dann wird nämlich offiziell ausgewertet.

Die Suche nach einem Nachfolger von Michael Häupl ist in vollem Gange: Er wird sich am 27. Jänner von den Genossen als Parteichef verabschieden – und vermutlich im Frühsommer dann auch als Bürgermeister. Bis jetzt sind Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende Parlaments-Klubobmann Andreas Schieder in den Ring gestiegen.