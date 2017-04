Frisches und Saftiges gibt‘s auf den Wochenmärkten

Aufgrund der Baustelle in der Werdenbergerstraße finden Kunden drei Mal wöchentlich das Wochenmarkt-Sortiment gesammelt am neuen Standort. Beim Stadt & Land Markt mittwochs und samstags liegt der Schwerpunkt auf Frischwaren des täglichen Bedarfs, wie Obst und Gemüse, Fisch, Käse und Milchprodukte sowie Blumen und Setzlinge. Besonderheit am Samstag ist das Angebot an Bioprodukten: Der Biohof Fri-Ma aus Ludesch präsentiert sich mit einer großen Auswahl an saisonalem Gemüse, Kräutern und Setzlingen.

Die Maruler Biosennerei bietet Käse und Molkereiprodukte aus biologischer Rohmilch an. Unabhängig von den Frischemärkten am Mittwoch und Samstag ist beim Krämermarkt am Montag das Sortiment durch Bekleidung und Flechtwaren erweitert. Außerdem werden ungeschwefelte Trockenfrüchte als auch Steirische, Kärntner und Südtiroler Spezialitäten zum Verkauf angeboten.