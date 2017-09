Frischer Wind in alter Industriehalle

FELDKIRCH. (mul) Mit dem Bezug einer alten Industriehalle haben die jungen Künstler viel Raum für ihre Kunst. Auch zur Freude ihrer Eltern, so Stefan Finžgar, da sie bisher zuhause werkten. Nun haben sie genug Platz. Clemens Walser verarbeitet bevorzugt Rohholz und erstellt Holz-Schnitzereien, Stefan Finžgar malt seit seinem 14. Lebensjahr und gestaltet Skulpturen sowie Ausstellungen. Zusammen mit rund 70 Besuchern, darunter Ortsvorsteher Manfred Himmer und Peter Stieger, weihte Kaplan Fabian Jochum das Atelier offiziell ein.

Kunstinstallation „leben lachen sterben.”

Seit 2009 arbeitet Stefan Finžgar an der Kunstinstallation „leben lachen sterben.”. Die Idee dazu kam ihm bei einem Kunstaufenthalt in Brasilien. Ursprünglich als Innenausstellung geplant, wird sie nächstes Jahr im Rahmen von 800 Jahren Feldkirch beim Elisabethplatz stehen. Deshalb musste die Wahl der Materialien gut erwogen sein. Gebaut wird daher aus 600 Betonwürfeln, was sich mit über sechs Tonnen Gewicht zu Buche schlägt.

Im sechs Meter langen Tunnel werden 600 Personenporträts mit Feldkirchern und Menschen aus Feldkirchs Umgebung zu sehen sein. Da es sich um eine audiovisuelle Kunstinstallation handelt, werden neben optischer Eindrücke auch tiefgründige Sätze der porträtierten Personen zu hören sein. Die Zuordnung der Sätze zu einer Person muss jeder Besucher selbst treffen.

Neben berühmter Personen gibt bei zwei Aktionstagen in der Innenstadt Mitte Oktober die Chance auf ein eigenes Porträt. Stefan Finžgars Ziel ist, dass sich die Besucher Gedanken über die ausgestellten Personen machen. Als Beispiele nennt er ihren Lebensverlauf, ob eine Person noch lebt und welchen Satz sie sagt.

Die Kunstinstallation wird 2018 mit einer viertägigen Vernissage eröffnet und soll für mindestens ein Jahr auf dem Elisabethplatz stehen.