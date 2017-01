Frischer Wind hinter traditionellen Mauern

Altach. (mima) Lange Zeit gab es in Altach keine Bäckerei mehr, doch kurz vor Weihnachten konnte diese Lücke in der Kummenberggemeinde geschlossen werden. Mit Jahresbeginn öffnete nun auch das Cafe-Restaurant Grubwieser neu.

Frisches Brot und originelle Inneneinrichtung

In der ehemaligen Bäckerei und Konditorei Nuderscher eröffnete noch vor Weihnachten die Firma Mangold ihre inzwischen 25. Filiale. Damit wurde der langersehnte Wunsch nach einer eigenen Bäckerei in Altach nun wahr und schon in den ersten Tagen waren die Besucher von der originellen Inneneinrichtung und der hübschen Gartenbewirtschaftung begeistert. „Etwas ganz Besonderes sind auch die angebotenen Waren, handelt es sich hier doch um original zubereitetes Brot, also keine Fertigprodukte, welche nur kurz aufgebacken werden“, verspricht das neue Mangold Team in Altach.

Treffpunkt für die Region

Leben gibt es seit Jahresbeginn auch wieder im traditionellen Cafe Restaurant Grubwieser in der Altacher Achstrasse. Nach einer kurzen Renovierungsphase lädt Gastronom Michael „Mike“ Häfele wieder ins Grubwieser und gemeinsam mit seinem Team bietet er den Gästen zahlreiche kulinarische Genüsse. Der neue Grubwieser Wirt ist dabei selber Altacher und bereits seit einigen Jahren auch mit seinem Catering Unternehmen im Veranstaltungszentrum KOM tätig. Nun soll auch das Grubwieser unter seiner Führung wieder zu einem beliebten Treffpunkt in Altach und der Region werden.