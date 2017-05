Frischer Wind bei Wilhelmer

Das Team von Wilhelmer Vandans (v.li.) mit Bernd Salzgeber, Joe Dorner, Geschäftsführer Fabian Wilhelmer und Alexandra Juen. Im Vordergrund Franz Wilhelmer, Vater von Fabian und Chef der Wilhelmer Gruppe. - © Alexander Stoiser

Nach nur dreiwöchiger Umbauzeit öffnete Sport und Mode Wilhelmer in Vandans am Samstag, den 6. Mai, wieder seine Türen. Neu sind nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch die Führung. Ab sofort dreht Fabian Wilhelmer am Steuerrad des Geschäftes am Heitersheimerplatz.