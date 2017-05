Frischer Wind

14 Frau und Mannstark ist die Jungmusik der Vereinigten Harmoniemusik Stallehr-Bings-Radin. Mit ihrem Leiter Ehrenkapellmeister Willi Bitschnau und Jugendbeirat Andreas Fritz eröffneten sie das diesjährige Muttertagskonzert. Mit den Stücken „Pirates oft he Caribbean“ und „Sister Act“ begeisterten sie die zahlreichen Konzertbesucher. Mit viel Freude und Begeisterung spielten die Nachwuchsmusikanten auf ihren Instrumenten und freuten sich sichtlich über den großen Applaus. Kim Frohner, Amelie Vierhauser und Leonie Vierhauser legten die Prüfung des Jungmusikerleistungsabzeichens in Bronze erfolgreich ab und wurden beim diesjährigen Muttertagskonzert mit den Abzeichen ausgezeichnet. Auch für Valentina Walch und Nepomuk Bitschnau gab es beim Konzert ein Geschenk. Sie spielten erfolgreich bei Prima la Musica mit und erreichten jeweils einen ersten Rang. Gratulation an alle Nachwuchsmusikanten! Für die alle Mamas im Saal gab es nach den Darbietungen der Jungmusik ein schönes Muttertagsgedicht.