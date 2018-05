Frische Milch in der Großbäckerei

Dornbirn - Als die Dornbirner Großbäckerei Ölz beschlossen hat, für die Milchbrötchen frische Milch zu verwenden, musste erst einmal die Produktion angepasst werden.

Für eine Erweiterung des Meisterbäckers Ölz in Dornbirn hat die Stadt Grundlagen geschaffen. Der Betrieb, der auf eigenen Flächen keine Erweiterungsmöglichkeiten gehabt hätte, wird ein angrenzendes Grundstück erwerben können. Die Stadt hat sich in den letzten Wochen intensiv in zahlreichen Gesprächen um eine Lösung bemüht. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann: “Ich bin froh, dass wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten konnten.” Neben der Vermittlung und Koordination der Gespräche werde die Stadt auch Teile der bestehenden Gemeindestraße in das Projekt einbringen.