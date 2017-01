Frische Impulse für Wälder Chöre

Hittisau. (me) Über 150 Bregenzerwälder Sängerinnen und Sänger arbeiteten beim Wochenend-Singseminar in Hittisau an ihrer Stimme. Die jährlich vom Chorforum Bregenzerwald organisierte Veranstaltung setzte wieder wichtige Impulse in der regionalen Chorszene. Mit Josef Habringer konnte ein renommierter Fachmann für das Singseminar gewonnen werden. Unter seiner sehr humorvollen Leitung wurden in zweitägiger Probenarbeit geistliche Lieder erarbeitet.

Bekannter Experte

Josef Habringer wirkt nach Studien am Mozarteum, Brucknerkonservatorium Linz und an der Musikhochschule Wien seit 2006 als Domkapellmeister am Linzer Mariendom. Daneben arbeitete Habringer als Referent für Kirchenmusik der Diözese Linz. Neben seiner Lehrtätigkeit am Diözesankonservatorium für Kirchenmusik unterrichtet er auch in Stimmbildung, Sologesang und Chorleitung auf zahlreichen Kursen. Auch als Leiter des Vokalsextetts Voices und des Chores Collegium Vocale Linz hat er sich einen Namen gemacht. Zum Singseminar-Team zählten auch die Gesangspädagoginnen Verena Bodem-Marxgut, Renate Ess und Petra Lindner-Schöch. Die Möglichkeit zur Einzelstimmbildung mit den drei Gesangspädagoginnen wurde von den Seminarteilnehmern eifrig genützt.

Viel erreicht

Die Chorseminar-Teilnehmer schätzen neben dem Erarbeiten neuer Literatur sowie einem deutlichen Schub für das eigene Können auch den gesellschaftlichen Kontakt über Gemeindegrenzen hinweg. Als Abschluss des Singseminars gestaltete der Chor den Gottesdient in der Pfarrkirche Hittisau musikalisch mit und bewies eindrücklich, was durch Engagement und Begeisterung in kurzer Zeit erreicht werden kann. Im Anschluss an die Messe ließen die Teilnehmer das Chorseminar im Ritter-von-Bergmann-Saal gemütlich ausklingen.

Sänger-Plattform

Höchste Priorität hat für das Chorforum Bregenzerwald, einer Plattform für 800 Sänger in 30 Chören, die Aus- und Weiterbildung. „Vom diesjährigen Singseminar profitierten sowohl Sänger als auch Chorleiter und konnten neue Ideen und Tipps mit nach Hause nehmen“, resümierte Obfrau Elisabeth Marxgut, die mit ihrem Team für die ausgezeichnete Organisation des Singseminars verantwortlich zeichnete.