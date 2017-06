Frische Brotzeiten und fairer Handel

Heinz Lach, Maria Beiter, BM Martin Summer, Marie Luise Loacker, Peter Hämmerle, Gudrun Danter, Florian Kresser, Lsth. Karlheinz Rüdisser und BM Gottfried Brändle. - © Henning Heilmann

Rankweil (he) AQUA Mühle Vorarlberg hat in einem mit dem Weltladen geteilten neuen Geschäftslokal die „Breandarei“ eröffnet. Unter dem Namen, der dem Dialekt für „Brotzeit“ entlehnt ist, führt der Soziale Dienstleister sein Know How aus den Bereichen Gastronomie, Garten und Einzelhandel zusammen.