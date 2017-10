Friedhofserweiterung in Sulz

Sulz Der Gemeindefriedhof Sulz ist im Eigentum der Pfarre St. Georg Sulz – für die Verwaltung ist allerdings die Gemeinde Sulz zuständig. Damit auch in den kommenden Jahren genügend freie Urnen-Bestattungsplätze zur Verfügung stehen, wurde dieser Tage mit der Erweiterung des Friedhofes begonnen.

70 neue Erdurnengräber

„Da in den letzten Jahren immer mehr Feuerbestattungen durchgeführt werden und alle vorhandenen Urnennischen vergeben sind, haben wir uns entschlossen, neue Erdurnengräber zu schaffen“, erklärt dazu Bürgermeister Karl Wutschitz. Auf einer freien Fläche des Friedhofes werden aus diesem Grund in den kommenden Wochen insgesamt 70 neue Erdurnengräber in Segmenten angeordnet geschaffen. „Gleichzeitig werden wir auch die Beleuchtung am Friedhof auf LED umrüsten und dazu, gerade an dunklen Stellen, zusätzliche neue Beleuchtungskörper errichten“, so der Sulner Bürgermeister. Die Arbeiten sollen bis Ende Jahr abgeschlossen werden. Die Kosten werden mit rund 140.000 Euro beziffert. MIMA