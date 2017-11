Friedhofserweiterung in Klaus

Aufgrund Kapazitätsmangel am Klauser Friedhof wurden in den letzten Wochen 18 neue Urnengräber geschaffen.

Klaus Da wie in den meisten Gemeinden auch in Klaus die Feuerbestattungen eindeutig in der Mehrzahl sind, wurde der Platz an der Urnenwand eng und es mussten neuen Gräber geschaffen werden.