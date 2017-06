Friedenspreis des Deutschen Films an Aki Kaurismäki

Aki Kaurismäki bei der Preisverleihung - © APA (dpa)

Der finnische Filmemacher Aki Kaurismäki hat die Juroren für den Friedenspreis des Deutschen Films mit seinem Werk “Die andere Seite der Hoffnung” überzeugt. Darin soll der syrische Flüchtling Khaled abgeschoben werden, er findet in Helsinki Unterschlupf bei einem Verkäufer. “Was am Ende des Films letztlich bleibt, sind Wärme, Traurigkeit und Hoffnung”, so die Begründung.