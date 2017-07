Freunde für immer – Gewinnspiel zum Tag der Freundschaft

Was wären nur wir ohne unseren besten Freund oder ohne die beste Freundin? Sie muntern uns auf, wenn wir nicht gut gelaunt sind und sie feiern mit uns, wenn wir uns über etwas freuen. Sie lästern, weinen, träumen, tanzen mit uns oder motivieren uns zum Sport. Wir erleben mit ihnen wertvolle Momente und schaffen Erinnerungen fürs Leben. Sei es die Seelenverwandte oder der gute Kumpel – wahre Freundschaft hält ein Leben lang.

Zu diesem Anlass haben wir uns etwas Besonderes überlegt:

Du willst deiner besten Freundin oder deinem besten Freund ein unbeschreibliches Wochenende bereiten? Dann mach mit! So geht’s: Schicke uns ein Foto von euch Beiden und verrate uns, was eure Freundschaft so besonders macht. Habt ihr etwas Besonderes zusammen erlebt? Warum ist diese Person dein Lieblingsmensch? Erzähle uns eure Geschichte. Mit etwas Glück seit ihr die Auserwählten und verbringt ein abenteuerliches Wochenende.

“ANTI-COUCH” Outdoorweekend mit HIGH 5

Wir schicken euch gemeinsam mit HIGH 5 zum x-treme Outdoorweekend nach Lingenau. Für alle, die aus dem Alltag ausbrechen wollen, genau das Richtige: Ein freier Fall aus 106 Meter, Rafting oder eine Canoetour auf einem urigen Gebirgsbach. Nervenkitzel garantieren wir euch auch beim Canyoning. Dieses Wochenende bietet euch eine ideale Kombination zwischen einem Wahnsinns-Naturerlebnis, sportlicher Aktivität und Teamgeist. Aber keine Sorge, es sind keine speziellen Kenntnisse erforderlich. Eine normale sportliche bzw. unsportliche Kondition reicht, aber wasserscheu dürft ihr auf alle Fälle nicht sein. Die Nacht verbringt ihr in einem Original-Tipi (Indianerzelt) im HIGH 5-Outdoorcenter in Lingenau direkt am Fluss. Am Abend lassen wir den Abend gemütlich am Lagerfeuer ausklingen.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir dein Abenteuer mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund. Mit ein bisschen Glück gewinnt ihr dieses erlebnisreiche Wochenende. Wir freuen uns auf tolle Freundschaftsbilder! Hier findest du die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel.

Sollte das unten stehende Teilnahmeformular nicht sichtbar sein, bitte HIER klicken, um beim Gewinnspiel mitmachen zu können!