Freund mit Messer getötet – Linzer Mordprozess vor Urteil

Gericht konnte Tatablauf nicht restlos klären - © APA, (Archiv/Pfarrhofer)

Der Prozess gegen eine 41-jährige Frau, die in der Nacht auf den 2. Juli 2016 stark betrunken in Linz ihren Freund erstochen haben soll, ist am Montag ins Finale gegangen. Zu Mittag haben sich die Geschworenen zur Beratung zurückgezogen. Sie müssen entscheiden, ob es sich um Mord handelt oder nicht. Die Angeklagte will sich nicht erinnern können und sagte, sie gehe von einem Unfall aus.