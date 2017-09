Freudentag für Götzner Pfarre

Götzis Am Sonntag fand die Pfarreinführung von Rainer Büchel unter Mitwirkung des Pfarrkirchenchors unter der Leitung von Brigitte Dünser und der Gemeindemusik Götzis 1824 in der Pfarrkirche St. Ulrich in Götzis statt.

Dekan Antony Payyapilly überreichte, im Auftrag vom Bischof Benno, Dekret und Schlüssel, die Insignien für die Pfarrerschaft. In einer feierlichen Prozession, angeführt von der Bürgermusik Götzis 1824, ging es zum gemütlichen Beisammensein beim Haus der Generationen.

Viele Götzner und Götznerinen ließen es sich nicht nehmen diesen Tag gemeinsam mit ihm zu feiern und so bereitete ihm eine große Pfarrgemeinde einen herzlichen Empfang. LOA