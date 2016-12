Freude bei Gewinnern des Weihnachtsgewinnspiels

Verlost wurden heuer Einkaufsgutscheine der Wirtschaftsgemeinschaft im Gesamtwert von 6.000,- Euro.

Nach dem musikalischen Auftakt des Trios Jazz Couture moderierten Obmann Hanno Fuchs und Marianne Frainer, Obmann-Stellvertreterin, die Schlussverlosung. Rund 16.000 Glückskarten wurden mit Hilfe der Wichtel Vanessa und Kilian in der Gewinnbox gesammelt. Unter Aufsicht des Notars Dr. Herbert Kessler wurden anschließend die fünf Hauptgewinner von den beiden Wichteln gezogen und durch Marianne Frainer verkündet: 500,- Euro in Form von Einkaufsgutscheinen gingen jeweils an Margret Rützler aus Fontanella, an Christine Rinderer aus Bludenz, an Regina Bischof aus Bludenz und an Blanka Battisti aus Nenzing. Über den Hauptgewinn in Höhe von 1.000,- Euro freute sich Maria Ackerer aus Ludesch. Im Anschluss an die Ziehung wurden die Gewinnerinnen telefonisch verständigt.

Erfolgreiche Umsetzung

Im Vorfeld der Hauptverlosung hatten bereits zwei Zwischenziehungen stattgefunden, bei denen insgesamt zehn Mal Einkaufsgutscheine im Wert von je 300,- Euro verlost worden sind. Seitdem im vergangenen Jahr das Weihnachtsgewinnspiel neu gestaltet wurde, findet es in dieser Form heuer bereits zum zweiten Mal statt. „Besonders, weil bei den Ziehungen keine Anwesenheitspflicht besteht, war die Teilnehmerzahl sowie die Freude bei den Gewinnern groß“, betont Hanno Fuchs. Dass mit der Verlosung der Einkaufsgutscheine die Kaufkraft in Bludenz gestärkt wird, war ein weiterer Grund für die Neuausrichtung des Weihnachtsgewinnspiels.