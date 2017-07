Fressnapf will in Österreich Tomy’s Zoo übernehmen

Deutsche Fressnapf-Kette: Branchenprimus mit Appetit auf mehr - © APA (dpa)

In der österreichischen Tierfachmarktbranche steht eine Übernahme an. Der Österreich-Ableger der deutschen Heimtierbedarfskette Fressnapf kauft demnächst die 1989 in Niederösterreich gegründete Zoo- und Aquaristikfachkette Tomy’s Zoo. Es geht um den Erwerb aller Anteile an der Tomy’s Zoo GmbH (St. Pölten) durch die in Salzburg ansässige Fressnapf Handels GmbH.