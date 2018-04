Fremdgegangen? Beckham Spross küsst eine andere!

Erst im September 2017 verkündeten Brooklyn Beckham und Chloë Grace Moretz ihr Liebescomeback.

Der älteste Spross von Fußballer David Beckham und die Schauspielerin waren bereits 2016 für kurze Zeit ein Paar. Im September 2017 feierten die beiden dann ihr Liebes-Comeback und posteten immer wieder Bilder voneinander in den sozialen Netzwerken.

Doch die beiden scheinen offensichtlich schon wieder getrennte Wege zu gehen. Denn der 19-Jährigewurde jetzt beim Knutschen mit einer anderen Frau an seiner Seite in einem Tattostudio in Los Angeles gesichtet. Doch wer ist die Neue?