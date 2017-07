Freiwilliges Sozialjahr eine bereichernde Zeit

Klaus.(loa) Am Montag, 10.July feierten die TeilnehmerInnen bei der Zertifikats-Verleihung den Abschluss im Winzersaal in Klaus. Viele Eltern, Freunde, Wegbegleiter und Vorgesetzte kamen um diesen Abend gemeinsam zu begehen.

Einige der Absolventen stellten ihre Arbeitsstellen auf der Bühne vor. Melissa Fend erzählte von ihrer Arbeit bei der Schülerbetreuung in der Volksschule Rankweil. Sie unterstütze am Vormittag die Lehrer und half am Nachmittag bei der Kinderbetreuung mit. Fabian Dünser machte dasselbe in der VS Hard. „Ich hätte mir niemals vorstellen können Volksschullehrer zu werden. Jetzt fange ich im Herbst an der Pädagogischen Hochschule an zu studieren“, lacht Dünser.

Wer noch nicht so genau weiß was er nach der Schule machen möchte für den ist das Soziale Jahr eine tolle Chance der Orientierung. Die Jugendlichen erleben die sozialen Berufe praxisnah und lernen sich selbst in herausfordernden Situationen besser kennen. In der wöchentlich erfolgenden Kursbegleitung können sie das Erfahrene und Erlebte zusätzlich vertiefen.

Leonie Fleisch machte ihr Jahr in der offenen Jugendarbeit in der Villa K in Bludenz. „Ich hatte die Möglichkeit eine Tanzgruppe für Mädchen von 10 – 14 Jahre zu gründen und zu trainieren. Katharina Öhe war im Schulheim Mäder und arbeitet mit Kindern mit Behinderungen. „Eine tolle erfahrungsreiche Zeit, ich bin in dieser Zeit erwachsender und selbstbewusster geworden. Mein Wunsch in der Fachhochschule Dornbirn soziale Arbeit zu studieren wurde gefestigt und im Herbst geht es los“, freut sich Öhe.

Landtagspräsident Harald Sonderegger übergab gemeinsam mit Anton Hörting vom Bundesministerium, Claudio Tedeschi (GF Soziale Berufsorientierung) und Michaela Wagner-Braito (GF Lebenshilfe Vorarlberg) die Zertifikate.

„Vielen Dank an alle die ein Jahr lang eine so großartige Arbeit geleistet haben. Das Ehrenamt ist in der heutigen Zeit der „Kitt“ in unserer Gesellschaft“, so Sonderegger.

Christine Sommeregger und Elisabeth Geser von der sozialen Berufsorientierung gratulierten „ihren“ Absolventen ebenso wie Werner Müller (Bgm. Klaus), Günter Lampert (Alt Vizepräsident), Stefan Allgäuer (GF Institut für Soziales, Walter Schmolly (Caritasdirektor), Jutta Gunz (Stiftung Jupident), Arnt Buchwald (Schulheim Mäder), Jürgen Bülacher und Stefan Ellensohn (Lebenshilfe Vorarlberg).