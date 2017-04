Freiwilliges Fahrradputzen der Pfarrjugend

Dornbirn (EH) Kaffee und Kuchen wurden am Sonntagmorgen beim Pfarrheim Hatlerdorf angeboten. Währenddessen hielten die Ministranten ihr Angebot aufrecht, Fahrräder zu putzen. Das alles für eine freiwillige Spende. Mit dem Erlös will das Ministrantenteam mit Jugendleiterin Sabrina Wachter seinen Ausflug ins Lego-Land nach Günsburg finanzieren. Sollte noch ein Rest verbleiben, wissen die Jugendlichen jedenfalls in ihrem Freizeitprogramm damit einiges anzufangen und werden das Geld für Materialen zum Basteln verwenden. Das Wetter zur Fahrradputzaktion war wie bestellt. So waren es viele, die mit dem sportlichen Gefährt zum sonntäglichen Gottesdienst kamen und mit diesem, blank geputzt, wieder nach Hause fuhren.