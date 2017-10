Freiwillige stellten Begegnungsräume fertig

© TK

RÖTHIS. Unter dem Motto „Mitanand baua“ trafen sich 15 Erwachsene und doppelt so viele Kinder und trotzten Regenwetter und Kälte. In dieser zweiten Bauaktion wurden unter Mithilfe der Freiwilligen die Begegnungs- und Spielräume in der Schulgasse, beim Kindergarten und der Schule fertiggestellt.