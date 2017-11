Freitag um 5: Baustelle im Zeitplan

Im Rahmen von „Freitag um 5“ nahmen Interessierte die Großbaustelle Jahnplatz in Augenschein. Bauleiter Konrad Hänsler erklärte den aktuellen Stand.

Die direkt neben dem neu entstehenden Gebäudekomplex am Jahnplatz im Jahr 1903 errichtete Jahnturnhalle soll in das Gesamtprojekt eingebunden und denkmalgerecht saniert werden. Im Zuge der angrenzenden Bauarbeiten wurde die alte Turnhalle bereits mehrfach nachgesichert. Im Frühjahr 2019 zieht hier ein Handelsgeschäft ein. Konrad Hänsler bedankte sich für das „gute Miteinander mit Behörden und Stadtpolizei“. An der Führung „Freitag um 5“ nahm auch Stadtbaumeister Gabor Mödlagl teil. HE