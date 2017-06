Freispruch trotz Alkounfalls mit verletzter Beifahrerin

Wer alkoholisiert Auto fährt und einen Verkehrsunfall hat, bei dem ein Mitfahrer verletzt wird, wird in der Regel strafrechtlich wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Der unbescholtene Angeklagte im gestrigen Strafprozess aber wurde am Landesgericht Feldkirch im Zweifel freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Staatsanwältin Julia Müller nimmt drei Tage Bedenkzeit in Anspruch.

Er könne nicht feststellen, wie sich der Verkehrsunfall am 8. Juli 2016 in Dornbirn ereignet habe. So begründete Strafrichter Günther Höllwarth seine Entscheidung. Denn die Schilderung des Angeklagten zum Hergang des Unfalls sei „nicht so abwegig“, sagte der Richter.

Beweise fehlen. Die beim angeklagten Autofahrer gemessene Alkoholisierung von 0,86 Promille reiche für einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Körperverletzung nicht aus, so der Richter in seiner Urteilsbegründung. Für die Autofahrt unter Alkoholeinfluss werde der 30-Jährige verwaltungsrechtlich von der Bezirks­hauptmannschaft bestraft. Strafrechtlich aber fehle es für eine Verurteilung an feststellbaren anderen Sorgfaltsverstößen. So sei etwa nicht erwiesen, dass der Pkw-Lenker zu schnell gefahren und deshalb von der Straße abgekommen sei.

Der 30-jährige Angeklagte gab vor Gericht an, ein Auto habe ihn in einer Rechtskurve trotz Gegenverkehrs überholt. Um dem nach dem Überholmanöver mit zu wenig Abstand sich vor ihm einreihenden Pkw nicht hinten aufzufahren, habe er bremsen und nach rechts auslenken müssen. Deswegen sei er von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren.

Der Pkw des serbischen Angeklagten überschlug sich mehrmals. Seine auf dem Beifahrersitz mitfahrende Lebensgefährtin brach sich bei dem Unfall mehrere Brustwirbel und zog sich Prellungen zu. Die 25-jährige Rumänin wurde schwer verletzt. Die Lebensgefährtin des Angeklagten machte vor Gericht von ihrem Recht Gebrauch, als Zeugin nicht auszusagen.