Freispruch für Ganovenzwilling

Wieder einmal ist unklar, wer der Täter war. Somit bleibt 15-fach Vorbestrafter ohne Schuldspruch.

„Ich bin nicht überzeugt, dass es so gewesen ist, wie Sie sagen“, begründet Richterin Sonja Nachbaur den Freispruch in Sachen „Gefährliche Drohung“. Der junge Mann soll seine Schwägerin im Jahr 2012 bedroht haben. Von einem „X“ in das Gesicht schneiden war die Rede und der Frau wurde ein ordentlicher Schrecken eingejagt. Heute entschlägt sie sich der Aussage, will ihrem Schwager nichts mehr anhaben.