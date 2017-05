Freiheitliche verstärken Kritik an ÖVP-Hoffnung Kurz

“Kurz geht politisch über Leichen – sogar innerparteilich. Das ist ein Alarmsignal für seine menschlichen Qualitäten”, meinte Strache.

“Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Österreicherinnen und Österreicher solch eine skrupellose und unehrliche Person wollen”, erklärte Strache weiter. Kurz habe seit Monaten seine Vasallen vorgeschickt, damit sie ihm den Weg in eine “unbeschwerte” und möglichst “reibungslose” Spitzenkandidatur und ÖVP-Obmannschaft ebnen. “Jetzt hat er Mitterlehner, der im Vorjahr einen schweren persönlichen Schicksalsschlag erleiden musste, in den Rücktritt gemobbt…”, spielte Strache auf den Tod einer Tochter Mitterlehners an.

Reaktionen auf Mitterlehner-Rücktritt: