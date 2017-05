Freigelassene Mädchen aus Chibok wieder mit Familien vereint

Emotionales Wiedersehen - © APA (AFP)

Mehr als drei Jahre nach der Entführung durch die islamistische Terrormiliz Boko Haram sind 82 – unlängst in Nigeria freigelassene – frühere Schülerinnen mit ihren Familien vereint worden. Die Eltern der Mädchen und jungen Frauen trafen ihre Töchter am Samstag in Nigerias Hauptstadt Abuja.