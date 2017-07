Freigänger mit gestohlenen Kennzeichen erwischt

Von Schleierfahndern in Bayern überführt - © APA (dpa)

Ein Freigänger ist während seines Hafturlaubes in Bayern am Sonntag mit gestohlenen Kennzeichen von Pidinger Schleierfahndern erwischt worden. Der 29-jährige Salzburger, der noch bis August in der Justizvollzugsanstalt Wels (OÖ) inhaftiert ist, konnte bei der Kontrolle auch keinen Führerschein vorweisen. Dieser war ihm bereits vor Jahren in Österreich wegen Verkehrsdelikten entzogen worden.