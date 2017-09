Freigabe für Rossi-Comeback – Auf Krücken zur Strecke

Ob Valentino Rossi beim Rennen wirklich am Start ist, ist unklar - © APA

Valentino Rossi hat für sein Blitz-Comeback nur drei Wochen nach einem Schien- und Wadenbeinbruch die Freigabe von den Rennärzten bekommen. Der neunfache Motorrad-Weltmeister aus Italien bestand am Donnerstag an der Rennstrecke in Alcaniz den obligatorischen Medizincheck durch die Ärzte der MotoGP.