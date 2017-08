Freigabe für Neymar nach Rekordwechsel noch immer nicht da

Der Brasilianer ist derzeit zum Zusehen gezwungen - © APA (AFP)

Das Debüt von Stürmerstar Neymar für Paris Saint-Germain am Wochenende droht zu platzen. Neymars Ex-Verein FC Barcelona habe sechs Tage nach dem Rekordwechsel immer noch keine Spielfreigabe für den 25-jährigen Brasilianer erteilt, berichtete am Mittwoch die Fachzeitung L’Equipe. Ob Neymar am Sonntag im Spiel der französischen Fußball-Liga bei EA Guingamp auflaufen kann, ist weiterhin fraglich.