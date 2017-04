Freiburgs Stenzel bejubelte das Siegestor - © APA (dpa)

Mit einem 2:1 gegen Bayer Leverkusen hat der SC Freiburg am Sonntag Rang sechs in der deutschen Bundesliga und damit seine Europacupambitionen unterstrichen und den Gästen um Österreichs Legionäre Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic wohl endgültig die Hoffnung auf die Teilnahme an der Europa League genommen.