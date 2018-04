Freibäder in den Startlöchern

Jedes Jahr ist in den Schwimmbädern in Frastanz vor dem Saisonstart einiges zu richten. Auch heuer warten die Bäder für die Badegäste mit neuen Attraktionen und zusätzlichen Events auf.

Das Schwimmbad Felsenau lädt heuer bereits am 01. Mai zum Tag der offenen Tür. Zur Eröffnung der Badesaison wird den ganzen Tag über ein buntes Programm geboten. Drei Technikführungen um 10, 13 und 16 Uhr gewähren den Teilnehmern spannende Blicke hinter die Kulissen des ältesten Schwimmbads Vorarlbergs. Um 10 Uhr haben die Gäste die Wahl zwischen einem Animationsprogramm und Yoga, um 13 Uhr wird zum Aquafitness geladen und der Nachwuchs kann am Kinderschminken teilnehmen. In den Sommermonaten lädt das Schwimmbad Felsenau wieder zum Vollmondschwimmen ein. Am Sonntag, 29. April heißt es „Leinen los“: Boote vom Schiffmodellclub stechen in der Felsenau in See.

Auch das Naturbad Untere Au wartet heuer mit einigen Veranstaltungs-Highlights auf. Geplant ist unter anderem ein Theaterstück am See, nähre Details folgen dazu noch. HE