Freibäder blicken zufrieden zurück

Dornbirn/Hohenems Über einen erfolgreichen Sommer freut man sich derzeit in den Städten Dornbirn und Hohenems. Sowohl das Waldbad Enz, wie auch das Erholungszentrum Rheinauen können die Badesaison 2017 mit einem Besucherplus abschließen.

70 schöne Badetage in den Rheinauen

Über einen sehr guten Start im Mai freute man sich in den Rheinauen in Hohenems. Dafür blieben die Monate Juni, Juli und August unter dem Durchschnitt. „Bemerkenswert an dieser doch sehr heißen Saison 2017 war, dass wir überdurchschnittlich viele, rund 70 schönen Badetage hatten. Mit nur vier durchgehend schönen Wochenenden jedoch unter dem Durchschnitt von sechs lagen“, erklärt Hohenems Bürgermeister Dieter Egger. An einem schönem Wochenende in der Hochsaison besuchen das Erholungszentrum Rheinauen an die 10.000 Besucher. Trotzdem hatten die Rheinauen mit 110.000 Besuchern um 10 Prozent mehr Besucher als 2016 und liegt somit im langjährigen Durchschnitt. „Neben den erfreulichen Zahlen ist es aber ebenso erfreulich, dass es in der Saison 2017 keine gröberen Badeunfälle gab“, so Dieter Egger.

25 Prozent Frequenzsteigerung in der Enz

Auch in Dornbirn blickt man auf eine erfreuliche Badesaison 2017 zurück: „Mai und Juni waren überdurchschnittlich, dafür der Juli leider etwas unterdurchschnittlich“, erklärt Herbert Kaufmann von der Stadt Dornbirn. „In Zahlen ausgedrückt – wir konnten rund 62.000 Gäste im Waldbad begrüßen. Dies ist ein Ergebnis, mit welchem wir zufrieden sind, denn es liegt deutlich über dem langjährigen Mittelwert“, bilanziert Kaufmann die Badesaison 2017. Ein Blick auf die Zahlen der Vorjahre zeigt dabei eine Frequenzsteigerung von rund 25 Prozent. MIMA