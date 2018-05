Frauenpower im Freudenhaus

Diese Woche gastieren lauter starke Frauen in Willi Pramstallers Kulturstätte.

Lustenau. Ein glänzend disponierter Alfred Dorfer präsentierte vergangene Woche drei Mal vor ausverkauftem Freudenhaus sein höchst amüsantes neues Kabarettprogramm „und…“. Diese Woche ist das Lustenauer Freudenhaus fest in Frauenhand. Den Auftakt machen „Die Wellküren“, die mit ihrem Musikkabarett aktuell und treffsicher auf politischen und zeitgeistigen Blödsinn zielen. Am Freitag findet dann die Vorarlbergpremiere von Agnes Palmisano & Die Salonisten statt. Palmisano gilt als die Königin des Wiener Dudlers, eine Gesangsform, wie sie im 19. Jahrhundert populär war, und der sie aktuell zu einer Renaissance verhilft. Am Samstag gastiert dann eine „alte Bekannte“ im Kabarettzelt. Gabi Fleisch beweist „Sitzfleisch“ – die Vorstellung bietet eine der letzten Gelegenheiten, dieses sehr erfolgreiche und höchst vergnügliche Programm der bekannten Vorarlberger Kabarettistin mit ihren Musikern live zu erleben.