Frauenpower auf der Skipiste im Montafon

Nach der erfolgreichen Premiere der Frauen Skitour Gaudi 2017 mit über 200 Frauen an der Startlinie, wartet die 2. Auflage der Frauen Skitour Gaudi nun im Montafon (Gargellen).

Am 26. Jänner 2018 werden rund 200 Vollgas-, Gaudi- und Schneeschuh Ladies im Skigebiet Gargellen gefeiert. Ganz klar stehen bei der Frauen Skitour Gaudi der Spaß und die Freude am Skitouren im Vordergrund. Damit Skitouren Neulinge ebenso wie erfahrene Sportlerinnen mit dabei sein können gibt es in diesem Jahr zwei unterschiedliche Strecken zu bewältigen. Die Vollgas Strecke mit 4,6 km und 720 Höhenmetern und die Gaudi Strecke mit 3,65 km und 550 Höhenmeter. Bei der Gaudi-Strecke lädt eine kurze Fahrt im Lift zur Erholung ein und Spaß ist bei der Schnäpslestation kurz vor dem Zieleinlauf garantiert.